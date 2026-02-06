logo pulso
Alertan por falsos inspectores de Profeco

Por Redacción

Febrero 06, 2026 03:00 a.m.
A
Alertan por falsos inspectores de Profeco

CIUDAD VALLES.- Lo que faltaba: gente se hace pasar por personal de Profeco para manipular básculas en la zona centro, han sido denunciados algunos casos.

Desde la inspección de Comercio Municipal lanzaron la advertencia sobre personas que se hacen pasar por trabajadores de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) o de la Secretaría de Economía, mientras manipulan las básculas de comercios de venta a granel.

Comercio dio a conocer que dar a conocer que son autoridad, cuando representan a una empresa privada, puede poner en riesgo o puede alterar el funcionamiento de un negocio, por eso pidió denunciar la presencia de estas personas, que circulan en el área de mercados desde el pasado miércoles 4 de febrero. 

