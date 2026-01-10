Alertan por supuesto bono de Bienestar
CIUDAD VALLES.- Comenzó a circular una información falsa sobre un "Bono Mujer" de Bienestar en Facebook, la delegación de Valles dice es un engaño.
El afiche o banner que circula por Facebook o WhatsApp advierte que "Beneficiaria del programa Mujeres con Bienestar: te informamos que ya está abierto el registro de inscripción para realizar tu Bono Mujer 2026 (de) $2,750.00" y luego hay un código QR para presuntamente descargar información.
Además, contiene un botón de clic para registro, pero la delegada Griselda Mezquida Saldaña dio a conocer que está información es falsa y pidió no dejarse llevar por ella.
La duda surgió en grupos de WhatsApp, aunque hay una invitación por red Facebook.
