Alistan el Jardín Escultórico para Semana Santa

Enclavado en la exuberante selva de la Huasteca Potosina, el Jardín Escultórico Edward James, también conocido como Las Pozas en Xilitla, se revela como uno de los destinos más extraordinarios para vivir la temporada vacacional de Semana Santa y Pascua en México.

De acuerdo con la propia descripción de autoridades el lugar, fue concebido por el artista británico Edward James y se trata de jardín surrealista que es mucho más que un conjunto de esculturas monumentales: es un patrimonio artístico donde arquitectura, naturaleza y arte dialogan en armonía con el paisaje selvático.

"Entre cascadas, pozas naturales y senderos rodeados de vegetación, emergen más de treinta estructuras surrealistas en concreto que parecen surgir de la selva misma: escaleras que no conducen a ningún lugar, puertas abiertas al cielo y columnas orgánicas que se integran al entorno como si siempre hubieran pertenecido a él".

Durante la primavera, el jardín vive uno de sus momentos más vibrantes. La vegetación tropical alcanza su máximo esplendor, el sonido constante del agua acompaña el recorrido y la biodiversidad del lugar — donde se tiene registro de más de 1,300 especies de flora y fauna — convierte la visita en una experiencia sensorial única.

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"Para quienes buscan vivir el jardín desde una perspectiva más íntima, el espacio ofrece experiencias diseñadas para conectar con el entorno de manera profunda.

"Edén en el Jardín es una de las experiencias más especiales: un recorrido privado que permite descubrir Las Pozas con calma, lejos de las multitudes, explorando rincones del jardín donde el arte surrealista de James convive con la exuberancia de la selva.

"También es posible vivir momentos únicos como tours nocturnos, sesiones fotográficas, celebraciones especiales o recorridos diseñados para quienes desean experimentar el jardín desde una mirada contemplativa y personal.

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"Estas experiencias ofrecen una forma distinta de descubrir el jardín: más pausada, más íntima y profundamente conectada con la naturaleza", describen.

Con motivo del periodo vacacional, el Jardín Escultórico Edward James contará con horarios especiales del 27 de marzo al 12 de abril de 2026.

Durante estas fechas:

· Apertura desde las 8:00 de la mañana

· Último acceso en taquilla a las 4:30 pm

Además, de manera excepcional, el jardín abrirá también los martes 31 de marzo y 7 de abril, días en los que normalmente permanece cerrado.

Este horario ampliado permitirá a los visitantes disfrutar con mayor calma del recorrido, aprovechar la luz de la mañana en la selva o explorar el jardín durante la tarde, cuando la atmósfera se vuelve especialmente mágica.

Visitar Las Pozas durante Semana Santa es descubrir un lugar donde el tiempo parece detenerse. La combinación entre la obra visionaria de Edward James y la fuerza viva de la selva convierte cada recorrido en una experiencia irrepetible.

Aquí, el surrealismo no solo se observa: se camina, se escucha y se respira.