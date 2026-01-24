Alumnos capturan un búho en su escuela

RIOVERDE.- Alumnos de la Escuela Primaria Pedro Antonio de los Santos capturan a un búho que se encontraba en el interior de la institución educativa, el que fue entregado a la Profepa.

En la base del Cuerpo de Bomberos recibieron una llamada de auxilio de la escuela primaria, porque en el interior de un aula se encontraba un ave, de inmediato acudieron a bordo de la unidad M6 a brindar auxilio, por el temor que había generado el animal entre los estudiantes.

Pero al llegar a la institución educativa los tragahumo, los estudiantes ya lo habían capturado con sumo cuidado, ya que temían fuera a morderlos.

La lechuza fue trasladada por los bomberos, quienes la entregaron a personal de la Profepa, quienes posteriormente la dejaron libre en su hábitat natural, para su protección.

