CULMINA CON ÉXITO LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA COMPLETA DE SLP TOWERS

CULMINA CON ÉXITO LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA COMPLETA DE SLP TOWERS

Alumnos capturan un búho en su escuela

Por Carmen Hernández

Enero 24, 2026 03:00 a.m.
Alumnos capturan un búho en su escuela

RIOVERDE.- Alumnos de la Escuela Primaria Pedro Antonio de los Santos capturan a un búho que se encontraba en el interior de la institución educativa, el que fue entregado a la Profepa.

En la base del Cuerpo de Bomberos recibieron una llamada de auxilio de la escuela primaria, porque en el interior de un aula se encontraba un ave, de inmediato acudieron a bordo de la unidad M6 a brindar auxilio, por el temor que había generado el animal entre los estudiantes. 

Pero al llegar a la institución educativa los tragahumo, los estudiantes ya lo habían capturado con sumo cuidado, ya que temían fuera a morderlos.

La lechuza fue trasladada por los bomberos, quienes la entregaron a personal de la Profepa, quienes posteriormente la dejaron libre en su hábitat natural, para su protección.

