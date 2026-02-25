Alumnos conmemoran Día de la Bandera

Matehuala.- En el Estadio Manuel Moreno Torres se llevó a cabo el acto cívico para conmemorar el 24 de febrero, Día de la Bandera, donde estuvieron autoridades municipales, autoridades educativas, y además acudieron niños de tercer año para llevar a cabo el juramento a la bandera.

La institución responsable del acto fue el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 151, contando además con la destacada participación de diferentes escuelas de Matehuala, quienes rindieron honores a nuestro Lábaro Patrio, para conmemorar el Día de la Bandera, una fecha muy importante para los mexicanos.

Esta es una conmemoración para rescatar los valores patrios. Dentro del acto cívico se llevó a cabo una demostración de las banderas que ha tenido México a lo largo de la historia, desde el estandarte que usaron los Insurgentes, hasta la actual bandera de México, se habló sobre el significado de colores de la bandera mexicana que significa el verde la esperanza del pueblo, blanco la unidad del pueblo mexicano, rojo la sangre derramada por los héroes nacionales.

El escudo nacional se basa en la leyenda azteca de la fundación de Tenochtitlán donde el águila devora a una serpiente representando la victoria y los orígenes prehispánicos, y como ya es tradición el Día de la Bandera se le toma el juramento a la bandera a los niños y niñas de tercer grado de primaria.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí