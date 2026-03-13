Ancianos, rescatados por abandono: DIF

CIUDAD VALLES.- Tres personas adultas mayores fueron remitidas al asilo de ancianos en lo que va del año por omisión de cuidados o porque se quedaron completamente solas, de acuerdo con el DIF Municipal, a cargo de Bettina López Fernández.

La funcionaria dio a conocer que en lo que va de los dos meses y medio de 2026, han rescatado a tres personas de la tercera edad que estaban en completo abandono y sin ningún familiar visible; fueron llevados al Asilo de Ancianos San Martín de Porres, donde se hacen cargo de ellos.

Ha habido otros cuatro casos en los que hay reportes ciudadanos, pero son asuntos que se han atendido con anterioridad o en los que hay una atención de parte de algún familiar. Dijo que las denuncias en redes sociales suelen ser comunes, sin embargo, llevan un expediente de muchos de esos casos y existen convenios con familiares para que se sigan haciendo cargo de sus padres o abuelos.