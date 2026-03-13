logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELICES DE CELEBRAR!

Fotogalería

¡FELICES DE CELEBRAR!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Ancianos, rescatados por abandono: DIF

Por Redacción

Marzo 13, 2026 03:00 a.m.
A
Ancianos, rescatados por abandono: DIF

CIUDAD VALLES.- Tres personas adultas mayores fueron remitidas al asilo de ancianos en lo que va del año por omisión de cuidados o porque se quedaron completamente solas, de acuerdo con el DIF Municipal, a cargo de Bettina López Fernández.

La funcionaria dio a conocer que en lo que va de los dos meses y medio de 2026, han rescatado a tres personas de la tercera edad que estaban en completo abandono y sin ningún familiar visible; fueron llevados al Asilo de Ancianos San Martín de Porres, donde se hacen cargo de ellos.

Ha habido otros cuatro casos en los que hay reportes ciudadanos, pero son asuntos que se han atendido con anterioridad o en los que hay una atención de parte de algún familiar. Dijo que las denuncias en redes sociales suelen ser comunes, sin embargo, llevan un expediente de muchos de esos casos y existen convenios con familiares para que se sigan haciendo cargo de sus padres o abuelos.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Bomberos controlan incendio que casi calcinó una camioneta
Bomberos controlan incendio que casi calcinó una camioneta

Bomberos controlan incendio que casi calcinó una camioneta

SLP

Redacción

Continúan los apagones en Matehuala
Continúan los apagones en Matehuala

Continúan los apagones en Matehuala

SLP

Jesús Vázquez

Afectó a diversos negocios e instituciones

Detienen a sujeto por agredir a su pareja
Detienen a sujeto por agredir a su pareja

Detienen a sujeto por agredir a su pareja

SLP

Redacción

Celebran foro de experiencias de vida
Celebran foro de experiencias de vida

Celebran foro de experiencias de vida

SLP

Jesús Vázquez