Bomberos controlan incendio que casi calcinó una camioneta

Por Redacción

Marzo 12, 2026 03:00 a.m.
A
Matehuala.- Bomberos controlan incendio que estaba dejando en cenizas una camioneta en la calle Baja California, entre Morelia y Tabasco, los tragahumo pudieron sofocar el incendio y no hubo personas lesionadas, se desconocen las causas que provocaron el fuego.

Los hechos se presentaron la noche del martes en calles de la colonia República, donde reportaban que se estaba incendiando una camioneta cerca del almacén de la Unidad Regional de Servicios Educativos del Altiplano –URSEA-, por lo que solicitaban apoyo para evitar que el incendio se propagara a los domicilios cercanos.

 Al lugar acudieron rápidamente los elementos de Bomberos, quienes empezaron a controlar el fuego y lograron evitar que se saliera de control, afortunadamente en la camioneta no había ninguna persona, ni tampoco cerca del lugar, por lo que no hubo personas lesionadas, sin embargo, el fuego consumió gran parte del vehículo que quedó seriamente dañado, se desconocen las causas que hayan provocado el incendio.

 Al lugar también acudieron elementos de la Policía Municipal quienes resguardaron la zona en lo que trabajaban los bomberos para evitar que el lugar se llenara de mirones.

