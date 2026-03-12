Continúan los apagones en Matehuala

Matehuala.- El martes a las siete de la tarde hubo otro apagón en la zona centro de Matehuala y varias colonias de la ciudad, el cual duró aproximadamente dos horas causando un caos donde diversos comercios prefirieron cerrar sus locales ante la falta de energía eléctrica.

De nuevo de manera sorpresiva se fue la energía eléctrica en la zona centro y varias colonias, inclusive alcanzó hasta Villa de la Paz y algunas comunidades de este lugar la falla eléctrica, esto ocasionó un caos, pues las calles se empezaron a oscurecer y solo se miraba las luces de los carros, algunas personas estaban caminando con las lámparas de sus celulares por las calles.

Debido a la falta de energía eléctrica, algunos comercios grandes y bancos encendieron sus generadores y en el banco BBVA el generador es de diésel, por lo que al momento de encenderse aventó una bocanada de humo, lo que provocó que se encendieran las alarmas contra incendios, al lugar llegaron rápidamente los bomberos y agentes de la Policía Municipal, cerraron la calle Constitución, al revisar los bomberos vieron que se trataba de una falsa alarma y regresaron a su lugar.

La Comisión Federal de Electricidad hasta el momento no ha informado que generó la falla eléctrica en varios sectores de la ciudad de Matehuala así como en Villa de la Paz, afortunadamente después de casi dos horas regresó la luz a la ciudad.

