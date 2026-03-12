logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CHANEL REAFIRMA EN PARÍS

Fotogalería

CHANEL REAFIRMA EN PARÍS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Celebran foro de experiencias de vida

Por Jesús Vázquez

Marzo 12, 2026 03:00 a.m.
A
Celebran foro de experiencias de vida

Villa de la Paz.- Se llevó a cabo el foro "Experiencias de vida" en el Centro Cultural un espacio de diálogo y reflexión donde se compartieron testimonios que resaltan la fortaleza, lucha y superación de las mujeres de este municipio.

El foro fue guiado por Ana Partida, psicóloga del Sistema Municipal DIF, y de Jesús Trejo, representante del área de Bienestar Familiar, quienes promovieron un ambiente de confianza y participación entre las asistentes, este tipo de actividades son para fortalecer la amistad, convivencia, pero sobre todo para apoyar a las mujeres que la estén enfrentando un ambiente de malas consecuencias.

Durante el evento se compartieron valiosas experiencias de vida por parte de Mónica Gallegos, quien, a través de su historia, motivó e inspiró a las presentes a seguir luchando por sus metas, destacando la importancia de la resiliencia, el amor propio y la sororidad entre mujeres.

Asimismo, se contó con la presencia de Adriana Barrera, coordinadora de los SNSP, quien acompañó este importante evento que reconoce el papel fundamental de la mujer en la sociedad. En el marco del foro también se realizó la entrega de reconocimientos en las categorías: Mujer emprendedora, mujer que inspira y mujer líder, y demostrar que el pueblo paceño tiene grandes mujeres trabajadoras que han hecho mucho por su pueblo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Conalep inaugura Festival Cardenal
Conalep inaugura Festival Cardenal

Conalep inaugura Festival Cardenal

SLP

Jesús Vázquez

Habrá actividades deportivas, culturales y académicas

Denuncian a la GCE por golpear a dos jóvenes
Denuncian a la GCE por golpear a dos jóvenes

Denuncian a la GCE por golpear a dos jóvenes

SLP

Miguel Barragán

Fueron hallados lesionados en el parque Colosio

Frenan incendios con brechas cortafuego en Mesa Ancha
Frenan incendios con brechas cortafuego en Mesa Ancha

Frenan incendios con brechas cortafuego en Mesa Ancha

SLP

Carmen Hernández

Se pretende prevenir siniestros en localidades: PCM

Rechazan fracking en la Huasteca
Rechazan fracking en la Huasteca

Rechazan fracking en la Huasteca

SLP

Miguel Barragán

Pueblos originarios vs. método de extracción de hidrocarburos