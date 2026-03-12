Celebran foro de experiencias de vida

Villa de la Paz.- Se llevó a cabo el foro "Experiencias de vida" en el Centro Cultural un espacio de diálogo y reflexión donde se compartieron testimonios que resaltan la fortaleza, lucha y superación de las mujeres de este municipio.

El foro fue guiado por Ana Partida, psicóloga del Sistema Municipal DIF, y de Jesús Trejo, representante del área de Bienestar Familiar, quienes promovieron un ambiente de confianza y participación entre las asistentes, este tipo de actividades son para fortalecer la amistad, convivencia, pero sobre todo para apoyar a las mujeres que la estén enfrentando un ambiente de malas consecuencias.

Durante el evento se compartieron valiosas experiencias de vida por parte de Mónica Gallegos, quien, a través de su historia, motivó e inspiró a las presentes a seguir luchando por sus metas, destacando la importancia de la resiliencia, el amor propio y la sororidad entre mujeres.

Asimismo, se contó con la presencia de Adriana Barrera, coordinadora de los SNSP, quien acompañó este importante evento que reconoce el papel fundamental de la mujer en la sociedad. En el marco del foro también se realizó la entrega de reconocimientos en las categorías: Mujer emprendedora, mujer que inspira y mujer líder, y demostrar que el pueblo paceño tiene grandes mujeres trabajadoras que han hecho mucho por su pueblo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí