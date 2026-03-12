logo pulso
Detienen a sujeto por agredir a su pareja

Por Redacción

Marzo 12, 2026 03:00 a.m.
Matehuala.- En términos de flagrancia policías municipales realizaron la detención de un sujeto señalado de agredir físicamente a su pareja y menor hijo en un domicilio en el Ojo de Agua, en la ciudad de Matehuala.

Los hechos se suscitaron la tarde del martes cuando a través de una llamada de emergencia reportaron un caso de violencia familiar, un hombre golpeaba a su pareja en un domicilio particular en el andador María L. Castillo de la colonia Rincón del Ojo de Agua, por lo que inmediatamente acudió una patrulla.

Al arribo de los oficiales había vecinos y familiares de la víctima en el exterior de la vivienda, quienes señalaron el área donde aún se encontraban la víctima y el agresor. 

Primero salió la víctima con visibles huellas de violencia solicitando la detención de su agresor.

 quien en ese momento abandonaba la vivienda, por lo que los elementos de la policía fueron tras el para detenerlo.

Los elementos policiacos procedieron a la detención del violento sujeto, quien trató de agredir a los oficiales, sin embargo, la fuerza ya era proporcional no como con la víctima, por tal razón fue llevado al área de barandillas donde dijo llamarse Mario Fernando, de 36 años de edad y quedó a disposición de la Fiscalía de Justicia especializada en atención a mujeres víctimas de violencia.

