Anuncian corte de luz en ejido Plan de Ayala

CIUDAD VALLES.- Habrá suspensiones de energía eléctrica en la colonia Hidalgo y en el ejido Plan de Ayala, de acuerdo con trabajos de mantenimiento de la CFE.

Este sábado 21 de marzo, la suspensión será en la colonia Hidalgo de 10 de la mañana a cuatro de la tarde, principalmente en las calles María del Carmen, Fructuoso López Cárdenas, Galeana, Álvaro Obregón, Penal, Libertad, Pujal, Vasco de Quiroga, Berlín, Londres y Hermanos Purata.

El domingo 22 de marzo habrá cortes en el ejido Plan de Ayala, en los mismos horarios, en las calles Carlos Salinas de Gortari, Eligio Quintanilla González, Artículo 27, Trabajadores de la Construcción y Ley Federal del Trabajo.

Los cortes serán para podar los árboles que rozan los cables de alta tensión y para labores de mantenimiento.

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