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Campesino sufre severa intoxicación

Por Carmen Hernández

Marzo 20, 2026 03:00 a.m.
A
Campesino sufre severa intoxicación

RIOVERDE.- Un campesino de la comunidad del Sabinito resultó con severa intoxicación su estado de salud es crítico, por lo que ya está hospitalizado para que pueda sanar.  

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana recibieron una llamada de auxilio, por lo que se trasladaron de manera inmediata a la comunidad del Sabinito.   Los paramédicos señalaron que el hombre traía una severa intoxicación, sin conocer la causa que lo generó. 

 Se le brindaron los servicios en la comunidad de San Francisco de Asís.  

Posteriormente fue trasladado a recibir atención médica al Hospital Regional de Rioverde, donde los galenos hacen lo humanamente posible por salvarle la vida.

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