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Exponen momias de Guanajuato en Real de Catorce

La muestra estará expuesta por varios días

Por Jesús Vázquez

Marzo 20, 2026 03:00 a.m.
A
Exponen momias de Guanajuato en Real de Catorce

Matehuala.- En el Pueblo Mágico de Real de Catorce se encuentra una exposición de las momias de Guanajuato, prestaron cuadros y cuatro momias que se estarán exponiendo en el Centro Cultural para quien quiera acudir al lugar.

El pasado domingo se llevó a cabo la inauguración de la exposición de las momias de Guanajuato, la cual es titulada "Ecos de la eternidad, las momias de Guanajuato en Real de Catorce", esta exposición está en el Centro Cultural y abierta para el público en general, esta llegó gracias al apoyo del Gobierno Municipal de Guanajuato, donde por primera vez se pueden observar las momias en este Pueblo Mágico.

Los catorceños, como gente del Altiplano que no ha tenido la oportunidad de viajar a Guanajuato pueden viajar al Pueblo Mágico y conocer las momias. 

Lo más interesante es que en esta exposición se encuentra la momia de un feto y de un bebé un hecho muy impresionante, así mismo hay una exposición de fotografías antiguas de personas sin vida, pues anteriormente por tradición la gente al fallecer un familiar lo arreglaban para tomarse una fotografía con su pariente, o le tomaban una última foto del recuerdo.

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 Esta exposición además ayudará al Pueblo Mágico para atraer más turismo pues hay que destacar que la gente del municipio de Catorce se mantiene del turismo tanto quienes viven en comunidades como en el Pueblo Mágico. 

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