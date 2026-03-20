Ventarrones tumban varios árboles

Matehuala.- En los últimos días se han registrado fuertes vientos en la ciudad, donde debido a la falta de lluvia hubo fuertes vientos con polvo y tierra en toda la ciudad. Esto ha provocado la caída de varios árboles de gran tamaño, que no han provocado accidentes como en otras ocasiones, pero se pide a la población estar alerta.

Según los reportes del Servicio Meteorológico Nacional y el ingreso de aire húmedo proveniente del Golfo de México se detectan algunas rachas de vientos en dirección variable en la región desde los 60 a 80 km/h con tolvaneras, con cielos despejados a medio nublados durante el día y por la mañana bancos de niebla, por lo cual hay que extremar las precauciones.

Se exhorta a la población a tener precaución por la temporada de vientos que presenta riesgos como caída de árboles o ramas, desprendimiento de objetos sueltos (carteles, techos, etcétera) riesgo de incendio en pastizales, parcelas o quemas "controladas" en zonas peri- urbanas, interrupciones en el suministro eléctrico, dificultades en la circulación vehicular y peatonal y posibles daños a infraestructuras.

Para prevenir una tragedia los ciudadanos deben de asegurar ventanas, puertas y objetos exteriores que puedan ser arrastrados por el viento, evitar circular por zonas con árboles altos o estructuras inseguras, evita las quemas "controladas", mantenerse informado a través de fuentes oficiales, tener a mano linternas y baterías en caso de cortes de energía, revisar y reforzar, si es necesario, estructuras vulnerables.

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