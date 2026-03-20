Dos mujeres infectadas de gusano barrenador

CIUDAD VALLES.- Dos mujeres de la tercera edad presentan infecciones de gusano barrenador en la Huasteca Potosina.

Los dos casos se atenderían en hospitales de Valles, la primera de ellas es una mujer originaria de Tamasopo, de 65 años de edad, quien presentaba una herida en su pierna derecha y quien sufría complicaciones por diabetes; el segundo caso es el de una mujer originaria de San Martín Chalchicuautla, de 79 años de edad, quien estaría siendo atendida en un hospital privado.

Quien confirmó ambas incidencias fue el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDre) y serían casos de descuido y abandono de la salud severos.

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) dio a conocer hace semanas que el 26 de diciembre había registrado el primer caso de miasis en un perro, en el municipio de Ébano y, para este 19 de marzo han sido 77 los casos que se han confirmado, entre los que se encuentran los dos seres humanos ya referidos.

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A pesar de que había una alerta sobre miasis en Centroamérica desde mediados de 2025 y poco después en el sureste de México, el traslado de bovinos de zonas con problemas de presencia de este tipo de mosca continuaron.

La recomendación de la Secretaría de Salud es la de cuidar a los enfermos con heridas abiertas y el auto cuidado contra esta mosca, siempre y cuando haya una herida en carne viva.

A nivel nacional, el Senasica reporta 20 humanos con miasis, de acuerdo con su información oficial.