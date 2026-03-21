Anuncian jornada de vacunación antirrábica
CIUDAD VALLES.- Dan a conocer los puntos para la vacunación antirrábica en el municipio de Ciudad Valles.
Por primera vez, la jornada de vacunación de este tipo contará con ocho horas y será el sábado 28 de marzo del corriente en varios lugares de Ciudad Valles, tales como: El Cerrito, en La Pimienta; San Judas Tadeo, en el Carmen 1; la Unidad Deportiva de la Santa Lucía; la Estación del Tren; la secundaria Pedro Antonio Santos; canchas de la Lázaro Cárdenas; fraccionamiento Bugambilias, a un lado de Villa Brisa; la Unidad Deportiva de Las Huastecas; en el deportivo Gómez Morín; en el Centro de Salud de la San Rafael; en las canchas de la Prepa Valles; en la Iglesia Luz del Mundo de la Vista Hermosa; en el Cobach 06; en el parque Valles-Milenio; en el Icess, en el Parque Pípila y en el fraccionamiento Bicentenario.
Las mascotas deben ir bajo el cuidado de un adulto.
Pueden ser vacunadas al mes de haber nacido y si están embarazadas y deben presentarse con ellas bajo control: dentro de una caja o costal los gatos y los perros con correa y, en caso de bravura, con bozal.
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