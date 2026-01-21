Anuncian jornadas de esterilización de mascotas
MATEHUALA.- Se programaron próximas jornadas de esterilización de mascotas en diversas colonias y comunidades del municipio, con el fin de seguir atendiendo esta necesidad de manera cercana y ordenada.
Además, para fortalecer las acciones de bienestar animal y contribuir a la disminución de la sobrepoblación canina y felina en el municipio, regidores realizaron la donación de un toldo a la Coordinación de Protección Civil Municipal, y de esta manera continuar realizando las brigadas de esterilización.
Durante el acto, se destacó que esta donación tiene como finalidad apoyar de manera operativa las brigadas de esterilización que Protección Civil lleva a cabo en distintas colonias y comunidades, permitiendo que estas jornadas se realicen con mayor frecuencia y en mejores condiciones, pues de esta manera con los toldos podrán acudir a más lugares, instalarlos y hacer estas brigadas de esterilización en los parques de colonias y comunidades
Por su parte, personal de Protección Civil agradeció el respaldo brindado, destacando que el toldo será de gran utilidad para continuar con las campañas de esterilización tanto en la cabecera municipal como en comunidades, facilitando el acceso a este servicio a personas que no pueden trasladarse hasta las instalaciones.
