logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

VALENTINO FALLECE EL ICONO DE LA MODA

Fotogalería

VALENTINO FALLECE EL ICONO DE LA MODA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Anuncian jornadas de esterilización de mascotas

Por Jesús Vázquez

Enero 21, 2026 03:00 a.m.
A
Anuncian jornadas de esterilización de mascotas

MATEHUALA.- Se programaron próximas jornadas de esterilización de mascotas en diversas colonias y comunidades del municipio, con el fin de seguir atendiendo esta necesidad de manera cercana y ordenada.

Además, para fortalecer las acciones de bienestar animal y contribuir a la disminución de la sobrepoblación canina y felina en el municipio, regidores realizaron la donación de un toldo a la Coordinación de Protección Civil Municipal, y de esta manera continuar realizando las brigadas de esterilización.

Durante el acto, se destacó que esta donación tiene como finalidad apoyar de manera operativa las brigadas de esterilización que Protección Civil lleva a cabo en distintas colonias y comunidades, permitiendo que estas jornadas se realicen con mayor frecuencia y en mejores condiciones, pues de esta manera con los toldos podrán acudir a más lugares, instalarlos y hacer estas brigadas de esterilización en los parques de colonias y comunidades 

Por su parte, personal de Protección Civil agradeció el respaldo brindado, destacando que el toldo será de gran utilidad para continuar con las campañas de esterilización tanto en la cabecera municipal como en comunidades, facilitando el acceso a este servicio a personas que no pueden trasladarse hasta las instalaciones.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Asimismo, se informó que se estarán programando próximas jornadas de esterilización en diversas colonias y comunidades del municipio, con el fin de seguir atendiendo esta necesidad de manera cercana y ordenada.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Por cocodrilos, prohíben acceso a laguna de Ciudad Valles
Por cocodrilos, prohíben acceso a laguna de Ciudad Valles

Por cocodrilos, prohíben acceso a laguna de Ciudad Valles

SLP

Huasteca Hoy

Elementos de Protección Civil buscan su captura y reubicación

Personas en situación de calle no aceptan ayuda
Personas en situación de calle no aceptan ayuda

Personas en situación de calle no aceptan ayuda

SLP

Redacción

Realiza Protección Civil Operativo Carrusel
Realiza Protección Civil Operativo Carrusel

Realiza Protección Civil Operativo Carrusel

SLP

Carmen Hernández

Bajan imagen de Virgen de La Paz
Bajan imagen de Virgen de La Paz

Bajan imagen de Virgen de La Paz

SLP

Jesús Vázquez

Inicia festividad de la patrona de los paceños