Migrantes frenan su ruta y comienzan a quedarse en México

Migrantes frenan su ruta y comienzan a quedarse en México

Portada de Hoy
Aplican la tijera en el Municipio

Varios funcionarios fueron dados de baja

Por Redacción

Enero 03, 2026 03:00 a.m.
A
Aplican la tijera en el Municipio

CIUDAD VALLES.- La dirección de Recursos Humanos comenzó a podar funcionarios, por lo pronto se fueron el director de Catastro, la coordinadora de Proyectos Productivos y la directora de Fomento al Empleo, así como otros cuatro funcionarios más.

El total de bajas fueron siete: cinco términos de contrato que el Ayuntamiento no quiso renovar y dos renuncias, de acuerdo con Smirna de la Garza Baldelamar, titular de esta instancia municipal.

Los funcionarios a los que no se les renovó el contrato fueron Carlos Francisco Castillo Torres, quien estaba en Catastro; Ruth Mirea Portilla, coordinadora de Proyectos Productivos y Ana Liseth Dávila, quien estaba hasta el último día del año en la dirección de Fomento al Empleo.

Dos trabajadores de medio escalafón de Pasaportes y de Tesorería se quedaron sin contrato y dos empleados renunciaron.

