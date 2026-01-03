Aplican la tijera en el Municipio

CIUDAD VALLES.- La dirección de Recursos Humanos comenzó a podar funcionarios, por lo pronto se fueron el director de Catastro, la coordinadora de Proyectos Productivos y la directora de Fomento al Empleo, así como otros cuatro funcionarios más.

El total de bajas fueron siete: cinco términos de contrato que el Ayuntamiento no quiso renovar y dos renuncias, de acuerdo con Smirna de la Garza Baldelamar, titular de esta instancia municipal.

Los funcionarios a los que no se les renovó el contrato fueron Carlos Francisco Castillo Torres, quien estaba en Catastro; Ruth Mirea Portilla, coordinadora de Proyectos Productivos y Ana Liseth Dávila, quien estaba hasta el último día del año en la dirección de Fomento al Empleo.

Dos trabajadores de medio escalafón de Pasaportes y de Tesorería se quedaron sin contrato y dos empleados renunciaron.

