CULMINA CON ÉXITO LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA COMPLETA DE SLP TOWERS

CULMINA CON ÉXITO LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA COMPLETA DE SLP TOWERS

Apoyan a menores que sufrían violencia

Por Carmen Hernández

Enero 24, 2026 03:00 a.m.
A
Apoyan a menores que sufrían violencia

Rioverde.- Durante el año 2 menores que sufrían violencia fueron enviados a un albergue para mejorar su calidad de vida, ya que eran víctimas de maltrato por parte de sus familiares.

El delegado regional de la PPNNA Óscar Fernando Camacho, dijo que se trabaja de manera coordinada con el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) para atender cualquier denuncia de maltrato a menores de edad. 

Se están atendiendo las llamadas que se reciben en el DIF por presunta violencia familiar de que son objeto los menores, los agresores violan su desarrollo emocional y físico con este tipo de actos.  

Hasta el momento en el 2026 se ha tenido el ingreso de 2 menores de edad a un Centro de Asistencia Social, de los municipios de Cerritos y Rioverde. 

Mencionó el funcionario que cuando las víctimas tienen familia, se les busca la red familiar para que mejore su calidad de vida, pero en el último de los casos son enviados a un albergue del DIF. Finalmente hizo un llamado a la población a denunciar los casos de violencia en el sean afectados los menores, para que se actúe de inmediato contra los agresores y que sean sancionados por los abusos.

