Apoyo a ganaderos en casos de barrenador

SAN CIRO DE ACOSTA.- En las últimas semanas se han registrado 25 casos de gusano barrenador en el municipio por lo que autoridades piden a los productores ganaderos estar alerta para evitar se llegue a generar una epidemia y denunciar los casos que lleguen a detectar en sus animales, para brindarles apoyo.

El alcalde Luis Carlos Pereyra dio a conocer que se está trabajando de manera coordinada con Jorge Díaz Salinas, titular de la Sedarh, para atender los casos que se lleguen a denunciar.

Refiere el funcionario que en las últimas semanas se han confirmado 25 casos de animales con esta enfermedad.

Es por ello que se está acudiendo a las comunidades con el personal capacitado para atender los casos de inmediato y evitar se lleguen a propagar.

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Señaló que se están reforzando las medidas sanitarias de prevención.

Dijo que es necesario que en un caso sospechoso, se acerquen a la dirección de Desarrollo Rural, donde de inmediata se les estará brindando el apoyo que requieran