Aprehenden policías a sujeto, amenazaba a colonos con un arma

Por Redacción

Enero 24, 2026 03:00 a.m.
A
Matehuala.- Policías municipales detienen a un hombre que con una máscara del personaje de las películas de terror Jason Vorhess y un machete y cuchillo amenazaba a las personas en la colonia San Isidro.

El sujeto se encontraba caracterizado como uno de los personajes de películas de terror más famosas, y con armas amenazaba a los colonos, por lo que los agentes policiacos lo aprehendieron. 

La detención derivó de un reporte ciudadano referente a una persona que atentaba contra transeúntes en la calle prolongación Matamoros y calle More. 

Los oficiales asignados a la zona poniente de la ciudad desplegaron un dispositivo por la zona logrando ubicar al presunto cerca del lugar al reporte, al ser sometido a una revisión le encontraron un machete, un cuchillo, un artefacto conocido como "chacos" y una máscara plástica en color blanco.

El sujeto identificado como Lucio de 44 años de edad, fue asegurado junto con las armas prohibidas y llevado ante la Fiscalía de Justicia del Estado, donde se definirá su situación jurídica.

No hubo personas lesionadas, sin embargo, estaba amenazando a las personas con sus armas lo cual era un peligro para quienes habitan en la colonia de San Isidro.

