Aprueban en Cabildo salario de $12 mil al mes para consejeros

Por Miguel Barragán

Febrero 18, 2026 03:00 a.m.
A
Aprueban en Cabildo salario de $12 mil al mes para consejeros

CIUDAD VALLES.- El Cabildo de Valles aprobó para los consejeros municipales, cargos honoríficos hace más de 10 años, ganaran 12 mil pesos mensuales; son los ciudadanos que deciden las obras que se van a a planear en un año fiscal.

Ayer por la mañana, entre otros temas, como la aprobación del ejercicio fiscal 2025, los regidores aprobaron que los consejeros ganaran un sueldo o compensación de 400 pesos diarios.

La compensación se pensó como apoyo hace un par de trienios, para que los ciudadanos que representan a los sectores de la ciudad y que hoy suman 21 personas, pagaran sus pasajes o viáticos, debido a las reuniones periódicas en las que tienen que participar.

En un año, los consejeros ciudadanos se llevarán poco más de tres millones de pesos.

