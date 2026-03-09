logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Dueño del Inter Miami revela salario de Lionel Messi

Fotogalería

Dueño del Inter Miami revela salario de Lionel Messi

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Arranca el Mundialito de futbol escolar

Participan alumnos desde nivel preescolar, primaria y secundaria

Por Carmen Hernández

Marzo 09, 2026 03:00 a.m.
A
Arranca el Mundialito de futbol escolar

Rioverde.- Con la finalidad de promover el deporte, arrancó el Mundialito escolar de futbol.  

Los torneos de futbol se desarrollan cada sábado, donde estarán participando niños desde nivel preescolar, primaria y secundaria.  

El Mundialito en su etapa regional se está llevando a cabo en Rioverde y se realiza en coordinación con la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE).  

Mencionaron que estarán participando diversas instituciones educativas y lo que se busca es promover el deporte, como parte del desarrollo integral de los niños y jóvenes del municipio. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Se contemplan diversas actividades durante todo el año para promover el deporte en diversas disciplinas.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Ruth González encabeza marcha 8M en Axtla
Ruth González encabeza marcha 8M en Axtla

Ruth González encabeza marcha 8M en Axtla

SLP

Redacción

Miles de mujeres de la Huasteca potosina se unieron en Axtla para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.

Encuentran sin vida a jornalero en parcela cercana a San Isidro
Encuentran sin vida a jornalero en parcela cercana a San Isidro

Encuentran sin vida a jornalero en parcela cercana a San Isidro

SLP

Huasteca Hoy

La Fiscalía General del Estado realiza investigaciones tras el hallazgo sin signos de violencia.

Mujeres realizan taller guardines del riesgo
Mujeres realizan taller guardines del riesgo

Mujeres realizan taller guardines del riesgo

SLP

Carmen Hernández

Galardonan a mujeres rioverdenses del año
Galardonan a mujeres rioverdenses del año

Galardonan a mujeres rioverdenses del año

SLP

Carmen Hernández