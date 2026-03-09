Arranca el Mundialito de futbol escolar

Rioverde.- Con la finalidad de promover el deporte, arrancó el Mundialito escolar de futbol.

Los torneos de futbol se desarrollan cada sábado, donde estarán participando niños desde nivel preescolar, primaria y secundaria.

El Mundialito en su etapa regional se está llevando a cabo en Rioverde y se realiza en coordinación con la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE).

Mencionaron que estarán participando diversas instituciones educativas y lo que se busca es promover el deporte, como parte del desarrollo integral de los niños y jóvenes del municipio.

Se contemplan diversas actividades durante todo el año para promover el deporte en diversas disciplinas.