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Arranca Fenahuap, con mucha asistencia

Surgen quejas de comerciantes por bajas ventas

Por Redacción

Marzo 29, 2026 03:00 a.m.
A
Arranca Fenahuap, con mucha asistencia

CIUDAD VALLES.- Dio arranque la Feria Nacional de la Huasteca Potosina con una vasta asistencia durante el desfile e inauguración.  Luego de que 38 contingentes desfilaron en la apertura del evento que encabezó el alcalde David Medina Salazar, su esposa, Ena Avendaño Uscanga y funcionarios, así como regidores, inauguraron la 64 edición de la Fenahuap, con alta concurrencia ciudadana.  

A diferencia de otros años, el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona no asistió y en su lugar, la secretaria de Turismo, Yolanda Cepeda Echavarría y el de Cultura, Mario García Valdez lo representaron para darle inicio a la fiesta oficial. 

A diferencia de otros años, en la que la afluencia va de la mano con el consumo, los comerciantes y dueños de stands registraron pocas ventas, aunque el fin de quincena pudo haber sido la razón de ello, advirtieron.

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