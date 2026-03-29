Arranca Fenahuap, con mucha asistencia
Surgen quejas de comerciantes por bajas ventas
CIUDAD VALLES.- Dio arranque la Feria Nacional de la Huasteca Potosina con una vasta asistencia durante el desfile e inauguración. Luego de que 38 contingentes desfilaron en la apertura del evento que encabezó el alcalde David Medina Salazar, su esposa, Ena Avendaño Uscanga y funcionarios, así como regidores, inauguraron la 64 edición de la Fenahuap, con alta concurrencia ciudadana.
A diferencia de otros años, el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona no asistió y en su lugar, la secretaria de Turismo, Yolanda Cepeda Echavarría y el de Cultura, Mario García Valdez lo representaron para darle inicio a la fiesta oficial.
A diferencia de otros años, en la que la afluencia va de la mano con el consumo, los comerciantes y dueños de stands registraron pocas ventas, aunque el fin de quincena pudo haber sido la razón de ello, advirtieron.
no te pierdas estas noticias
Alertan por certificados falsos para beca de discapacidad
Redacción
Bienestar pide tramitar solo en instituciones oficiales
FENAHUAP 2026 prevé derrama de 200 mdp en Ciudad Valles
Redacción
Feria Huasteca espera 300 mil visitantes
Niegan casos de sarampión en el Conalep
Jesús Vázquez
Desmienten directivos información que se difunde en redes sociales