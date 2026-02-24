logo pulso
Caos y violencia en varios estados de México tras muerte de El Mencho

Caos y violencia en varios estados de México tras muerte de El Mencho

Arranca semana de descacharrización

Por Redacción

Febrero 24, 2026 03:00 a.m.
Arranca semana de descacharrización

CIUDAD VALLES.- Comenzó la Semana de Saneamiento en el municipio de Valles en la que colaboran Ayuntamiento y Secretaría de Salud para descacharrizar hogares y evitar la proliferación del mosquito aedes aegypti.

Esta mañana, autoridades del Ayuntamiento, encabezados por el secretario del Ayuntamiento, Luis Ángel Contreras Malibrán y Larisa Guevara Rodríguez de la Jurisdicción Sanitaria V, dieron el banderazo de salida a trabajadores de ambas instituciones para comenzar la primera Semana de Saneamiento que pretende ayudar a los vecinos de las colonias donde más huevecillos de zancudo se han encontrado, a deshacerse de cualquier trasto que pudiera servir como criadero del zancudo.

Las colonias que serán visitadas esta semana son: el lunes 23 trabajarán en la Real Campestre, el martes los Cármenes 1, 2 y 3, miércoles Villa Real de Santiago, jueves la Tetuán y la Juárez y el viernes la colonia Cuauhtémoc.

A partir de esta semana, trabajarán ocho semanas continuas para eliminar los criaderos y evitar la proliferación del zancudo trasmisor del dengue.

