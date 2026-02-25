logo pulso
Arranca Semana de Saneamiento Básico

Con acciones de limpieza y descacharrización erradican el dengue, zika y chikungunya

Por Carmen Hernández

Febrero 25, 2026 03:00 a.m.
A
Arranca Semana de Saneamiento Básico

RAYÓN.- Arrancó la Jornada Estatal de Saneamiento Básico, por lo que se busca erradicar el dengue; cabe destacar que el evento se llevó a cabo en el municipio donde estuvieron presentes el alcalde y el jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 4 Alejandro Lezama González. 

Sin embargo, las autoridades dieron arranque a la Semana de Saneamiento Básico, la que se estará realizando en el Barrio del Calichal y se llevarán a cabo acciones de limpieza y descacharrización.  

Es por ello que se exhorta a las familias para que saquen  llantas y floreros que no se utilicen, para evitar la reproducción del mosco transmisor del dengue. 

Así mismo, una cuadrilla de Sector Salud recorre las calles para el rociado y abatir el mosco transmisor del dengue, zika y chikungunya.

