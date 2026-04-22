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Arzobispo es administrador episcopal de Matehuala

Por Jesús Vázquez

Abril 22, 2026 03:00 a.m.
A
Arzobispo es administrador episcopal de Matehuala

MATEHUALA.- El administrador episcopal de la Diócesis de Matehuala, monseñor Jorge Alberto Cavazos Arizpe dio a conocer que él será el encargado de la Iglesia católica de Matehuala en lo que se nombra a un nuevo obispo. 

Sin embargo, dijo que no realizará ningún cambio de sacerdotes mientras ocupe este cargo, y espera que todo siga trabajando como cuando estaba monseñor Margarito Salazar Cárdenas.

Comentó además que él es arzobispo de San Luis Potosí y tiene otros cargos importantes, pero estará trabajando para preparar la llegada de quien será el próximo obispo de Matehuala, y ya una vez que a él se le entregue la Diócesis, será el encargado de hacer los cambios que se requieran. Pero dijo que mientras sea el administrador episcopal, todos los sacerdotes continuarán trabajando de la misma manera en sus parroquias. Manifestó que durante el tiempo que esté como administrador episcopal de la Diócesis de Matehuala estará visitando todas las parroquias de esta zona, y estará visitando una vez a la semana Matehuala para continuar con los proyectos que tenía Monseñor Margarito Salazar Cárdenas, además de que se vienen tiempos de confirmación.

Declaró que se desconoce cuánto tiempo va a durar sin obispo la Diócesis de Matehuala, pero es importante visitar las parroquias y motivar a los feligreses a continuar trabajando como personas de fe.

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