Asesinan a hombre cerca de San José de la Peña

Matehuala.- Una persona de 35 años de edad, de sexo masculino, fue localizada sin vida en una brecha de terracería en la comunidad de San José de la Peña. El cuerpo se encontraba sobre una cuatrimoto, presentaba impactos de bala y lesiones provocadas por un machete. Al lugar acudieron corporaciones policiacas y elementos de la Cruz Roja. Se desconoce la identidad del fallecido.

Los hechos se registraron este lunes, cuando reportaron que había un hombre sobre una cuatrimoto en una brecha de la comunidad de San José de la Peña, el cual estaba muerto.

Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja quienes al revisarlo confirmaron que ya no presentaba signos vitales, por lo que dieron aviso a las corporaciones policiacas.

Arribaron elementos de la Policía Municipal quienes acordonaron el área y solicitaron la presencia de peritos del Ministerio Público, quienes realizaron las primeras investigaciones para tratar de dar con el o los responsables de este hecho.

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Hasta el momento se desconoce la identidad del hombre, que presentaba impactos de bala, así como heridas producidas con un machete.

Después de recabar la información necesaria para la investigación, el cuerpo fue trasladado en una unidad para practicarle los exámenes correspondientes de ley, para determinar con precisión las causas de la muerte y continuar con las indagatorias para dar con él o los responsables.