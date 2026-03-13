logo pulso
Atiende PC tres incendios diarios

Hay coordinación ciudadanos, comuneros y personal de PC

Por Redacción

Marzo 13, 2026 03:00 a.m.
A
Atiende PC tres incendios diarios

CIUDAD VALLES.- Casi tres incendios diarios en promedio han sido sofocados por parte de personal de la dirección de Protección Civil Municipal, desde el inicio de la temporada de sequía.

El director de PC, Miguel Ángel Sánchez Hernández dijo que desde el 15 de enero (inicio oficial de la sequía en los parámetros meteorológicos) a la fecha ha habido 135 incendios en total en la localidad, 123 de monte y 12 forestales, sin contar que, mientras contestaba las preguntas de esta nota le reportaban una conflagración más en el ejido La Estribera.

Esto hace que en promedio haya más de dos incendios diarios que se combaten con apoyo de ciudadanos, comuneros, voluntarios, bomberos y personal de la Comisión Nacional Forestal.

La cifra, aunque alta, es baja comparada con años más secos, como los tres últimos.

