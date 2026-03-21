Aumentan casos de abandono de ancianos
CIUDAD VALLES.- Cada mes, el DIF Municipal de Valles conoce 20 casos de ancianos en abandono o con problemas de descuido, de acuerdo con Bettina López Fernández.
La funcionaria dijo que cada mes se enteran y atienden hasta 20 casos de omisión de cuidado al adulto mayor y, el 10 o el 15 por ciento de esa cantidad no tiene ningún pariente o familiar vivo o cerca de ese caso.
Este jueves, la Secretaría de Salud dio a conocer que dos ancianas eran las primeras personas humanas en sufrir de miasis, condición que se puede deber al abandono, falta de higiene y cuidados, debido a enfermedades y soledad.
La dirección del DIF gestiona con familiares cuando los hay o la estancia de los ancianos completamente solos en el Asilo de Ancianos.
