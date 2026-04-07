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Aumentan clientes en casas de empeño

Por Carmen Hernández

Abril 07, 2026 03:00 a.m.
A
Aumentan clientes en casas de empeño

RIOVERDE.- Casas de empeño tienen un incremento de pignorantes de un 20 por ciento, lo que más llevan las personas a empeñar son electrodomésticos y alhajas de oro, para obtener dinero para pasar los días mientras llega la fecha de cobro de su salario. 

Administradores dieron a conocer que la cuesta de enero se ha prolongado, afectando a muchas familias que apenas tienen recursos para sobrevivir. 

No se ha tenido un repunte en el servicio que ofrecen, como se esperaba.  

Hicieron mención que lo que más llevan es alhajas de oro, aparatos electrodomésticos, celulares y laptops, lo que tienen para poder obtener recursos que los saquen de apuros mientras llega la quincena y recibir su salario. 

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A las personas que acuden a empeñar cualquier objeto se les brinda un plazo de 20 días para que puedan recuperar sus pertenencias.  

Sin embargo, el 15% de los usuarios las pierde al no cumplir con los pagos establecidos.

Mencionaron que también se han acercado a empeñar hasta vehículos, el caso es poder obtener recursos para sobrevivir.

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