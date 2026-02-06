logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡UN AÑO MÁS CON FELICIDAD!

Fotogalería

¡UN AÑO MÁS CON FELICIDAD!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Aumentan cuota de acceso a parajes

Pese al alza, las condiciones de los lugares siguen siendo las mismas

Por Redacción

Febrero 06, 2026 03:00 a.m.
A
Aumentan cuota de acceso a parajes

CIUDAD VALLES.- Suben precios de acceso a los parajes de la Huasteca, en esta temporada baja.

Operadores turísticos de este municipio dieron a conocer que en este 2026 los precios de las entradas a algunos sitios de interés turístico han aumentado sus tarifas, en algunos casos con altos niveles de porcentaje de incremento.

En El Meco, municipio de El Naranjo, la entrada pasó de 60 a 70 pesos, aunque en el caso del paseo en lancha el costo tuvo una alteración del 25 por ciento, puesto que pasó de los 120 a los 150 pesos.

En las cascadas de Tamasopo, del municipio homónimo, la entrada pasó de 160 a 200 pesos, es decir, un aumento del 25 por ciento también.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Aunque han visto aumento en las visitas de turistas nacionales, las condiciones de los lugares siguen siendo las mismas, de acuerdo con los operadores.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Derrapa motociclista y sufre varias lesiones
Derrapa motociclista y sufre varias lesiones

Derrapa motociclista y sufre varias lesiones

SLP

Carmen Hernández

Impone Comercio reglas a ambulantes
Impone Comercio reglas a ambulantes

Impone Comercio reglas a ambulantes

SLP

Redacción

Niega Obispo sacerdotes hayan sido amenazados
Niega Obispo sacerdotes hayan sido amenazados

Niega Obispo sacerdotes hayan sido amenazados

SLP

Jesús Vázquez

Vacunan ganado contra la rabia
Vacunan ganado contra la rabia

Vacunan ganado contra la rabia

SLP

Carmen Hernández

Se previenen riesgos de un brote