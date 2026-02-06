Aumentan cuota de acceso a parajes

CIUDAD VALLES.- Suben precios de acceso a los parajes de la Huasteca, en esta temporada baja.

Operadores turísticos de este municipio dieron a conocer que en este 2026 los precios de las entradas a algunos sitios de interés turístico han aumentado sus tarifas, en algunos casos con altos niveles de porcentaje de incremento.

En El Meco, municipio de El Naranjo, la entrada pasó de 60 a 70 pesos, aunque en el caso del paseo en lancha el costo tuvo una alteración del 25 por ciento, puesto que pasó de los 120 a los 150 pesos.

En las cascadas de Tamasopo, del municipio homónimo, la entrada pasó de 160 a 200 pesos, es decir, un aumento del 25 por ciento también.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Aunque han visto aumento en las visitas de turistas nacionales, las condiciones de los lugares siguen siendo las mismas, de acuerdo con los operadores.