Las calles de la ciudad, un muladar

Habitantes dejan los desechos, que vuelan por todos lados

Por Jesús Vázquez

Enero 03, 2026 03:00 a.m.
A
Las calles de la ciudad, un muladar

Matehuala.- Ciudadanos parecen no entender el problema de la basura y la contaminación que causan al dejar sus desechos en las calles pese a que se avisa que no va a pasar el camión recolector, ya que el servicio se suspendió el 1 de enero, las calles de la ciudad amanecieron como un muladar, tiradero de basura por todos lados. 

Mucha gente sacó las bolsas llenas de desperdicios de comida con la comida de la cena de año nuevo, esto provocó que los perros en situación de calle rompieran las bolsas y dejaran un cochinero por las calles de la ciudad.

Los trabajadores de recolección de basura el dos de enero tuvieron un arduo trabajo en toda la ciudad, ya que inclusive pasaron por las calles donde no les tocaba la ruta para recoger el cochinero que dejó la gente, hace falta una cultura del cuidado del medio ambiente a los matehualenses, que a pesar de que es un día festivo, saben que no pasará el camión recolector, previo aviso que se dio a conocer. 

Otro problema también fue la basura generada por la quema de pirotecnia, las calles se llenaron de papeles, pedazos de palomitas, cañones, chifladores, entre distintos tipos de cohetes, pues chicos y grandes los han estado tronando los últimos días, pero ninguno barre su basura después de tronar sus cuetes.

