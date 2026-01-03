Perros extraviados por quema de pirotecnia

Matehuala.- Debido a los estruendos de la quema de pólvora durante la madrugada del 1 de enero para celebrar la llegada del año nuevo, reportan más de diez perros extraviados que se salieron de sus casas debido al miedo que tenían por la explosión de los cuetes.

Para festejar la llegada del año nuevo el estruendo de cuetes tronando en toda la ciudad provocó que muchos perros se salieran de sus casas debido a la quema de pirotecnia, pues había gente que tronaba cuetes de gran magnitud, los perros estaban todos nerviosos que se brincaban los barandales, bardas y algunos que radican en terrenos grandes por el miedo se fueron corriendo saliendo del terreno.

Muchas personas a través de redes sociales están pidiendo apoyo para localizar a sus perritos, que dicen que se salieron de la casa debido al ruido por la quema de pólvora por el año nuevo.

El problema es que estos perros al no estar acostumbrados a andar en la calle, se atraviesan a los vehículos y fueron reportados algunos perros y gatos que fueron atropellados, pues trataban de escapar de la pólvora.

Hubo algunas personas que iniciaron el año nuevo abrazando a sus perros, poniéndoles música para evitar que escucharan el estruendo de los cuetes, que los altera.