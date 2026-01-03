logo pulso
Vándalos queman gradas de estadio

Por Carmen Hernández

Enero 03, 2026 03:00 a.m.
A
SAN CIRO DE ACOSTA.- Desconocidos causan diversos daños en las instalaciones del campo deportivo número 5 en el  Barrio de Santiago, los que luego de generar los desmanes huyeron del lugar, desconociéndose su identidad, pero ya se investiga.  

La Dirección de Seguridad Pública Municipal dio a conocer que jóvenes desconocidos se acercaron a las instalaciones deportivas, en el campo de fútbol 5, causando muchos daños en el centro deportivo, desconociéndose los motivos de sus acciones destructoras. 

Señalaron autoridades que los sujetos derramaron aceite y quemaron las gradas de la cancha deportiva de futbol, causando severos daños en otras partes del centro deportivo. 

Indicaron que se consignará a las personas que causen destrozos en las instalaciones, por lo que ya se investiga para dar con su paradero. 

Mencionaron que en las últimas semanas personas desconocidas están causando daños en los campos deportivos, desconociéndose los motivos de este tipo de acciones, que dañan espacios deportivos para el entretenimiento de niños y jóvenes.  

Puntualizaron que las cámaras serán monitoreadas para poder identificar a los causantes y aplicar la ley, exhortan a cuidar y proteger cada uno de los campos deportivos.

