Migrantes frenan su ruta y comienzan a quedarse en México

Estado

Baja afluencia para aplicar vacuna contra Influenza

Por Redacción

Enero 03, 2026 03:00 a.m.
CIUDAD VALLES.- Apenas va el 40 por ciento de vacunas utilizadas contra la influenza, de acuerdo con datos de la Jurisdicción Sanitaria V.

Tras dos meses y medio de haber comenzado con la campaña de vacunación contra este mal respiratorio, de los 35 mil 748 biológicos que puso a disposición la Secretaría de Salud en la Jurisdicción Sanitaria V (norte de la Huasteca), solamente han solicitado protegerse con la inyección 14 mil 802, es decir, el 41 por ciento del lote destinado a Valles, Tamuín, Ébano, Tamasopo y El Naranjo se ha vacunado.

Cuando el invierno ya va para dos semanas de haber empezado, la mayoría de los que se debieron haber protegido: niños, embarazadas, adultos mayores, personas con obesidad y enfermos crónicos, entre otros, hay desinterés para hacerlo y proteger su salud. 

Ayuntamiento inicia recorte de funcionarios en Ciudad Valles
SLP

Cinco contratos no fueron renovados y dos trabajadores renunciaron

Paran zafra por el fin de año
SLP

Redacción

Había caña, pero no con qué transportarla

Inician los bomberos año nuevo de fuego
SLP

Jesús Vázquez

Ola de incendios provocados por quema de pirotecnia

Caos por las compras para cena de año nuevo
SLP

Jesús Vázquez