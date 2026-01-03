Baja afluencia para aplicar vacuna contra Influenza

CIUDAD VALLES.- Apenas va el 40 por ciento de vacunas utilizadas contra la influenza, de acuerdo con datos de la Jurisdicción Sanitaria V.

Tras dos meses y medio de haber comenzado con la campaña de vacunación contra este mal respiratorio, de los 35 mil 748 biológicos que puso a disposición la Secretaría de Salud en la Jurisdicción Sanitaria V (norte de la Huasteca), solamente han solicitado protegerse con la inyección 14 mil 802, es decir, el 41 por ciento del lote destinado a Valles, Tamuín, Ébano, Tamasopo y El Naranjo se ha vacunado.

Cuando el invierno ya va para dos semanas de haber empezado, la mayoría de los que se debieron haber protegido: niños, embarazadas, adultos mayores, personas con obesidad y enfermos crónicos, entre otros, hay desinterés para hacerlo y proteger su salud.