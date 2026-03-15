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Aún sin lugar y número de ambulantes para el Domingo de Ramos

Por Redacción

Marzo 15, 2026 03:00 a.m.
A
Aún sin lugar y número de ambulantes para el Domingo de Ramos

CIUDAD VALLES.- Todavía no está definido el lugar para la venta de cruces, palmas y cirios para el Domingo de Ramos. Comercio baraja dos posibilidades para aplicarlas en esta temporada.

De acuerdo con datos de la dirección de Comercio, todavía no queda definido si la venta extraordinaria de todos los artículos que suelen llevar a bendecir a la iglesia los católicos en Domingo de Ramos (está vez cae en 29 de marzo), todavía no se define por el lugar, ya que se han usado dos sitios: el andador Padre Xavier, adyacente a la Parroquia Santiago de los Valles, o la callejuela Guadalupe Victoria, perpendicular a la primera.

La cantidad de vendedores, el 90 por ciento de la zona tének, ha oscilado entre los 60 y los 80 comerciantes, en los últimos años.

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