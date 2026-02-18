logo pulso
Auto choca contra poste de Telmex

Por Jesús Vázquez

Febrero 18, 2026 03:00 a.m.
A
Auto choca contra poste de Telmex

MATEHUALA.- El conductor de un automóvil perdió el control de su vehículo y terminó impactándose contra un poste de la empresa de Telmex en la calle Bustamante a la altura de la colonia San Antonio; al lugar acudieron las corporaciones policiacas para llevar a cabo 

las investigaciones. 

Los hechos se presentaron la tarde de este martes cuando un automovilista perdió el control debido al exceso de velocidad y la falta de precaución, y se salió del camino en una curva en la calle Bustamante en la colonia San Antonio, terminando impactado contra uno de los postes de Telmex; testigos del accidente al ver el fuerte choque pidieron apoyo para el chofer del carro y evitar una tragedia.

Al lugar del accidente llegaron elementos de la Policía Municipal; por fortuna no hubo lesionados.

no tuvo lesiones de gravedad dado que al momento del impacto salieron las bolsas de aire, lo que ayudó al conductor a que no sufriera lesiones de gravead, por lo que no fue necesario trasladarlo a un hospital.

Los elementos de la Policía Municipal llevaron a cabo las debidas investigaciones para deslindar las responsabilidades del accidente, así mismo se comunicaron con las grúas para trasladar el vehículo a los patios de la pensión.

