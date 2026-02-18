Ayuntamiento ya no tendrá que pagar laudo de 27 mdp

CIUDAD VALLES.- El Ayuntamiento de Valles ya no tendrá que pagar el laudo de 27 millones de pesos, luego de que

promovió una inejecución ante el Tribunal Laboral de San Luis Potosí y porque de manera intencionada, los demandantes dejaron pasar el tiempo para hacer crecer la cantidad que pensaban ganarle al Gobierno municipal.

Víctor Manuel Palomares Tejeda, síndico número uno de Valles informó que puesto que la ley laboral prevé que las demandas laborales no tengan un crecimiento desmedido y por eso, si los demandantes no hacen ningún movimiento legal en dos años, entonces el asunto puede motivar la inejecución promovida por la Sindicatura y que fue aprobada por el Tribunal.

En el primer cuatrimestre del año 2025, el mismo Tribunal dio a conocer que Gerardo Romero del Bosque y otros seis trabajadores habían ganado el juicio laboral contra el Ayuntamiento por esa cantidad (que para febrero de 2026 sería de 30 millones de pesos).

Palomares Tejeda sostuvo que el proyecto de inejecución estriba en el hecho de que intencionadamente dejaron el caso sin promover nada para que creciera el monto del laudo, además de que, mediante convenio realizado entre 2009 y 2012 (de la alcaldesa Socorro Herrera +), los demandantes fueron reinstalados y trabajan en el Gobierno municipal con todas las prestaciones, es decir, sostenían la demanda a pesar de que conservaban su empleo.