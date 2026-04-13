Bajan ventas en los tianguis dominicales

RIOVERDE.- Comerciantes del tianguis reportan bajas ventas, esperan que la situación mejore en mayo, ya que es un mes importante porque vienen los festejos del día de la madre.

Los vendedores dieron a conocer que recorren cada uno de los tianguis en diversos sectores como Ferrocarilero, Puente del Carmen, Doctor Islas, Dren Platanares y El Refugio, pero en ninguno se tuvieron las ventas esperadas este fin de semana, dejándolos con pocos ingresos.

Señalaron que son pocas las ventas que se han tenido, esperan un repunte de un 35% a partir del mes de mayo, porque las personas se esmeran en comprar un regalo para su mamá.

Mencionaron que lo que más se expende es ropa y zapatos de segunda mano, así como verduras y frutas a bajo costo, pero pese a ello no ha sido un factor que atraiga a más gente.

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