Blinda Gallardo las fronteras del estado
Caída del "Mencho" provoca efectos colaterales
CIUDAD VALLES. -La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho", en el municipio de Tapalpa, Jalisco, a manos del Ejército Mexicano provoca bloqueos, toma de centrales aéreas y reacciones violentas en varios estados de la República mexicana y ante eso, el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona anunció reforzamiento de las fronteras de la entidad con Guanajuato y Jalisco.
Medios nacionales han descrito que tras la muerte del famoso líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, no sólo hubo reacciones violentas en ciudades de Jalisco, como Guadalajara y Zapopan, sino que los bloqueos, quema de vehículos y disturbios comenzaron a afectar a Guanajuato, Nayarit, Tamaulipas, entre otros lugares y por eso, el Gobernador dio a conocer su postura de "blindaje" de las fronteras de San Luis Potosí y mantenerse al pendiente.
Por el momento, en la entidad potosina, vecina se Jalisco en su cara poniente, no ha tenido noticias de alguna situación anómala.
