Baja cosecha de hortalizas; productores siembran sandía

RIOVERDE.- El campo está pasando por una severa crisis, disminuyó la cosecha de hortalizas que es muy costosa la producción, productores ahora le están invirtiendo en la producción de sandía.

El productor Marco Antonio Compeán Hernández explicó que el campo está pasando por una crisis económica muy fuerte, no hay suficiente siembra de hortalizas, le cambiaron al cultivo de sandías, que es muy barata.

La gente al no tener recursos hace lo posible por sembrar algo en las parcelas, se sembraron mil hectáreas de sandía en el mes de enero, con una inversión de 60 a 70 mil pesos, donde se obtienen de 70 a 80 toneladas por hectárea, la fruta estará lista para cosecharse en abril o mayo.

Pese a las condiciones imperantes únicamente se han sembrado 100 hectáreas de chile poblano, 150 de tomate, 100 de serrano y 20 de jalapeño.

Lamentablemente el año pasado fue devastador para el campo, los productores están sembrando lo más barato, finalmente dijo que la sandía que llega a cosecharse se exporta a Estados Unidos.