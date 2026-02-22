Muere ocelote atropellado en vía de la zona urbana
CIUDAD VALLES.- Un joven ocelote murió luego de haber sido atropellado cerca del Puente Negro, en la zona urbana de Valles.
La escena parece cotidiana: un hombre joven levanta un felino de buen tamaño de la carretera Valles-Mante, en medio de automóviles detenidos en un alto de este lugar.
El gato era un ocelote de alrededor de un año de vida que había sido atropellado, fracturado y reventado de las vísceras por un vehículo en ese lugar, que es la entrada norte al municipio.
La empresa Selva Teneek, a cargo de Ena Buenfil Zamudio fue notificada sobre el hecho y recibieron al especímen que aguantó toda la madrugada de este sábado, aunque murió a la mañana.
De acuerdo con Buenfil Zamudio, hay muchas teorías sobre la aparición del gato en ese lugar, como que escapó de algún cautiverio ilícito en una casa cercana, que se acercó a la mancha urbana o que viajaba sobre una camioneta y descendió, encandilado por las luces y el constante ruido, raros para un animal acostumbrado a los sonidos incidentales de la selva o el bosque.
