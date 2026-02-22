logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CODE&PLAY

Fotogalería

CODE&PLAY

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Muere ocelote atropellado en vía de la zona urbana

Por Redacción

Febrero 22, 2026 03:00 a.m.
A
Muere ocelote atropellado en vía de la zona urbana

CIUDAD VALLES.- Un joven ocelote murió luego de haber sido atropellado cerca del Puente Negro, en la zona urbana de Valles.

La escena parece cotidiana: un hombre joven levanta un felino de buen tamaño de la carretera Valles-Mante, en medio de automóviles detenidos en un alto de este lugar.

El gato era un ocelote de alrededor de un año de vida que había sido atropellado, fracturado y reventado de las vísceras por un vehículo en ese lugar, que es la entrada norte al municipio.

La empresa Selva Teneek, a cargo de Ena Buenfil Zamudio fue notificada sobre el hecho y recibieron al especímen que aguantó toda la madrugada de este sábado, aunque murió a la mañana.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


De acuerdo con Buenfil Zamudio, hay muchas teorías sobre la aparición del gato en ese lugar, como que escapó de algún cautiverio ilícito en una casa cercana, que se acercó a la mancha urbana o que viajaba sobre una camioneta y descendió, encandilado por las luces y el constante ruido, raros para un animal acostumbrado a los sonidos incidentales de la selva o el bosque.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Nombran nuevo párroco en Santuario de Guadalupe
Nombran nuevo párroco en Santuario de Guadalupe

Nombran nuevo párroco en Santuario de Guadalupe

SLP

Jesús Vázquez

Se celebró una misa y hubo bendiciones

"Desabasto de agua, un problema de todos"
"Desabasto de agua, un problema de todos"

"Desabasto de agua, un problema de todos"

SLP

Redacción

Hay que educarse para evitar crisis hídricas, dice director de Ecología

Festejarán los Bomberos su 45 aniversario
Festejarán los Bomberos su 45 aniversario

Festejarán los Bomberos su 45 aniversario

SLP

Jesús Vázquez

Dan a conocer diversas actividades a desarrollar

Abren centro de acopio para los brigadistas
Abren centro de acopio para los brigadistas

Abren centro de acopio para los brigadistas

SLP

Jesús Vázquez