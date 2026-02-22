Firman convenio Canaco y la Instancia de la Juventud
Matehuala.- La Cámara Nacional de Comercio Matehuala y la Instancia Municipal de la Juventud firmaron un convenio en pro de los jóvenes, para brindar capacitaciones, cursos y conferencias a estudiantes de preparatoria y universidad para orientarlos a construir su propio futuro con el programa "Aprendiendo a emprender".
El presidente de Canaco Matehuala, Rafael Fernández Santos junto con el vicepresidente de jóvenes, Rai Diego Martínez, firmaron el convenio "Aprendiendo a Emprender" con el director de Instancia de la Juventud Julián García.
El convenio llevará a preparatorias y universidades cursos, capacitaciones y conferencias donde enseñarán temas de emprendimiento, desarrollo de proyectos y trámites administrativos, toda vez que luego de escuchar a la juventud matehualense, las dependencias se dieron cuenta del desconocimiento para emprender y para llevar un negocio a la formalidad.
El vicepresidente de jóvenes CANACO, Rai Diego Martínez, informó que luego que jóvenes del municipio expresaron su falta de conocimiento financiero y contable, por ello como cámara empresarial optaron por llevar este tipo de capacitaciones a las escuelas, para que el día de mañana se refleje en mayor empleo para el municipio.
Por su parte, Rafael Fernández Santos, comentó que lo que buscan como representantes de comercio es tener más empleadores para Matehuala y el Altiplano, que es una región netamente comercial.
le apuestan por ver en un futuro más negocios formales.
