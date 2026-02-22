logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CODE&PLAY

Fotogalería

CODE&PLAY

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Firman convenio Canaco y la Instancia de la Juventud

Por Jesús Vázquez

Febrero 22, 2026 03:00 a.m.
A
Firman convenio Canaco y la Instancia de la Juventud

Matehuala.- La Cámara Nacional de Comercio Matehuala y la Instancia Municipal de la Juventud firmaron un convenio en pro de los jóvenes, para brindar capacitaciones, cursos y conferencias a estudiantes de preparatoria y universidad para orientarlos a construir su propio futuro con el programa "Aprendiendo a emprender".

El presidente de Canaco Matehuala, Rafael Fernández Santos junto con el vicepresidente de jóvenes, Rai Diego Martínez, firmaron el convenio "Aprendiendo a Emprender" con el director de Instancia de la Juventud Julián García. 

El convenio llevará a preparatorias y universidades cursos, capacitaciones y conferencias donde enseñarán temas de emprendimiento, desarrollo de proyectos y trámites administrativos, toda vez que luego de escuchar a la juventud matehualense, las dependencias se dieron cuenta del desconocimiento para emprender y para llevar un negocio a la formalidad. 

El vicepresidente de jóvenes CANACO, Rai Diego Martínez, informó que luego que jóvenes del municipio expresaron su falta de conocimiento financiero y contable, por ello como cámara empresarial optaron por llevar este tipo de capacitaciones a las escuelas, para que el día de mañana se refleje en mayor empleo para el municipio. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Por su parte, Rafael Fernández Santos, comentó que lo que buscan como representantes de comercio es tener más empleadores para Matehuala y el Altiplano, que es una región netamente comercial.

 le apuestan por ver en un futuro más negocios formales.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Nombran nuevo párroco en Santuario de Guadalupe
Nombran nuevo párroco en Santuario de Guadalupe

Nombran nuevo párroco en Santuario de Guadalupe

SLP

Jesús Vázquez

Se celebró una misa y hubo bendiciones

"Desabasto de agua, un problema de todos"
"Desabasto de agua, un problema de todos"

"Desabasto de agua, un problema de todos"

SLP

Redacción

Hay que educarse para evitar crisis hídricas, dice director de Ecología

Festejarán los Bomberos su 45 aniversario
Festejarán los Bomberos su 45 aniversario

Festejarán los Bomberos su 45 aniversario

SLP

Jesús Vázquez

Dan a conocer diversas actividades a desarrollar

Abren centro de acopio para los brigadistas
Abren centro de acopio para los brigadistas

Abren centro de acopio para los brigadistas

SLP

Jesús Vázquez