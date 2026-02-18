logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CASA XOLÓ

Fotogalería

CASA XOLÓ

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Bloquean clínica del ISSSTE en Xilitla

Denuncian derechohabientes falta de atención vespertina

Por Miguel Barragán

Febrero 18, 2026 03:00 a.m.
A
Bloquean clínica del ISSSTE en Xilitla

XILITLA.- Bloquearon la entrada a la clínica del ISSSTE porque pacientes de este lugar argumentan que no quieren dar atención médica después de las cinco de la tarde.

Esta mañana, derechohabientes de este sistema de salud cerraron las puertas de la unidad de medicina en protesta porque argumentan que la atención es deficiente y acotada, ya que el personal de ese lugar no acepta pacientes después de las cinco de la tarde.

Esta condición provocó el movimiento que hasta la una de la tarde de este martes 17 de febrero no se había movido de la calle Amado Nervo, en donde se encuentra la sede.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Impone SEGE Ley mordaza a maestros
Impone SEGE Ley mordaza a maestros

Impone SEGE Ley mordaza a maestros

SLP

Redacción

Solo el secretario podrá hablar con la prensa; advierte de sanciones

Retiran tanque de gas de casa; era un peligro
Retiran tanque de gas de casa; era un peligro

Retiran tanque de gas de casa; era un peligro

SLP

Carmen Hernández

Sofocan voraz incendio en comunidad Quelitalillo
Sofocan voraz incendio en comunidad Quelitalillo

Sofocan voraz incendio en comunidad Quelitalillo

SLP

Carmen Hernández

Seminaristas reciben el ministerio del lector
Seminaristas reciben el ministerio del lector

Seminaristas reciben el ministerio del lector

SLP

Jesús Vázquez