Bloquean clínica del ISSSTE en Xilitla

XILITLA.- Bloquearon la entrada a la clínica del ISSSTE porque pacientes de este lugar argumentan que no quieren dar atención médica después de las cinco de la tarde.

Esta mañana, derechohabientes de este sistema de salud cerraron las puertas de la unidad de medicina en protesta porque argumentan que la atención es deficiente y acotada, ya que el personal de ese lugar no acepta pacientes después de las cinco de la tarde.

Esta condición provocó el movimiento que hasta la una de la tarde de este martes 17 de febrero no se había movido de la calle Amado Nervo, en donde se encuentra la sede.