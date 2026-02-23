logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Ganadores premios BAFTA 2026: cine británico y dirección premiados

Fotogalería

Ganadores premios BAFTA 2026: cine británico y dirección premiados

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Bomberos apagan incendio en el grasero

Por Redacción

Febrero 23, 2026 03:00 a.m.
A
Bomberos apagan incendio en el grasero

Matehuala.- Se reportó un fuerte incendio en el Grasero de Matehuala ubicado en la calle Lerdo de Tejada, presuntamente el incendio fue provocado por personas que se pusieron a quemar basura y el fuego se salió de control.

Los hechos se originaron en la calle Lerdo de Tejada de la colonia 22 de Mayo en el lugar conocido como grasero, donde vecinos del lugar vieron las llamaradas y se comunicaron a los números de emergencia para pedir auxilio, llegando al lugar elementos del Cuerpo de Bomberos quienes inmediatamente empezaron a trabajar para apagar el fuego, el cual ya estaba abarcando gran parte del lugar.

 Debido a que el lugar está lleno de hierba seca, árboles secos, y mucha gente deja basura tirada en la zona, el incendio rápidamente se propagó por el área, los bomberos llegaron con una pipa para tratar de controlar el incendio y duraron varias horas hasta que lograron apagarlo por completo y de esta manera evitar que el fuego llegara a los domicilios cercanos. 

A lo largo de la semana se ha presentado un aumento de incendios forestales en varias comunidades del municipio, bomberos no se daban abasto para apagarlos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


En este caso trabajaron en coordinación bomberos, Conafor, Protección Civil y comuneros, se presentaron incendios en el Cerrito Blanco, Carbonera, La Lagunita, El Vaquero, entre otras comunidades y al parecer todos fueron provocados, por gente inconsciente que quemó basura y se salió de control.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Localizan cuerpo sin vida de joven que se hundió en el río Tampaón
Localizan cuerpo sin vida de joven que se hundió en el río Tampaón

Localizan cuerpo sin vida de joven que se hundió en el río Tampaón

SLP

Huasteca Hoy

Rescatistas y voluntarios realizaron operativo nocturno para encontrar al joven en Ciudad Valles.

Firman convenio Canaco y la Instancia de la Juventud
Firman convenio Canaco y la Instancia de la Juventud

Firman convenio Canaco y la Instancia de la Juventud

SLP

Jesús Vázquez

Baja cosecha de hortalizas; productores siembran sandía
Baja cosecha de hortalizas; productores siembran sandía

Baja cosecha de hortalizas; productores siembran sandía

SLP

Carmen Hernández

El campo presenta algunos problemas

Capturan a presuntos asaltantes
Capturan a presuntos asaltantes

Capturan a presuntos asaltantes

SLP

Carmen Hernández