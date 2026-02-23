Bomberos apagan incendio en el grasero

Matehuala.- Se reportó un fuerte incendio en el Grasero de Matehuala ubicado en la calle Lerdo de Tejada, presuntamente el incendio fue provocado por personas que se pusieron a quemar basura y el fuego se salió de control.

Los hechos se originaron en la calle Lerdo de Tejada de la colonia 22 de Mayo en el lugar conocido como grasero, donde vecinos del lugar vieron las llamaradas y se comunicaron a los números de emergencia para pedir auxilio, llegando al lugar elementos del Cuerpo de Bomberos quienes inmediatamente empezaron a trabajar para apagar el fuego, el cual ya estaba abarcando gran parte del lugar.

Debido a que el lugar está lleno de hierba seca, árboles secos, y mucha gente deja basura tirada en la zona, el incendio rápidamente se propagó por el área, los bomberos llegaron con una pipa para tratar de controlar el incendio y duraron varias horas hasta que lograron apagarlo por completo y de esta manera evitar que el fuego llegara a los domicilios cercanos.

A lo largo de la semana se ha presentado un aumento de incendios forestales en varias comunidades del municipio, bomberos no se daban abasto para apagarlos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En este caso trabajaron en coordinación bomberos, Conafor, Protección Civil y comuneros, se presentaron incendios en el Cerrito Blanco, Carbonera, La Lagunita, El Vaquero, entre otras comunidades y al parecer todos fueron provocados, por gente inconsciente que quemó basura y se salió de control.