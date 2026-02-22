Capturan a presuntos asaltantes
RIOVERDE.- En operativo de seguridad realizado por elementos de la capturan a 2 sujetos que se dedicaban al robo en comunidades y Ejido del Refugio, se les aseguraron armas de juguete. Elementos de la Guardia Civil Municipal realizaban un operativo de seguridad, en diversos sectores de la ciudad.
Sin embargo al arribar a la calle Juan Miranda Uresti y Boulevard Carlos Jonguitud Barrios, dos sujetos a bordo de una motocicleta al ver la presencia policíaca, imprimieron velocidad e intentaron burlar a los agentes.
Fueron seguidos y se aseguró a Erik de 29 años y Sergio 28.
A los sujetos se les realizó una revisión y en la mochila se les localizó armas de plástico café con negro y negro, con las que se dedicaban a delinquir.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Los sujetos han sido señalados por robar celulares en la comunidad de Santa Isabel, Ejido del Capulín y las Magdalenas.
Así como en negocios de la calle Escontría, del Ejido del Refugio, perteneciente al municipio de Ciudad Fernández.
Se les exhorto a las víctimas para que se acerquen a la Fiscalía a formalizar la denuncia.
no te pierdas estas noticias
Nombran nuevo párroco en Santuario de Guadalupe
Jesús Vázquez
Se celebró una misa y hubo bendiciones
"Desabasto de agua, un problema de todos"
Redacción
Hay que educarse para evitar crisis hídricas, dice director de Ecología
Festejarán los Bomberos su 45 aniversario
Jesús Vázquez
Dan a conocer diversas actividades a desarrollar