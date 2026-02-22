logo pulso
Capturan a presuntos asaltantes

Por Carmen Hernández

Febrero 22, 2026 03:00 a.m.
A
RIOVERDE.- En operativo de seguridad realizado por elementos de la capturan a 2 sujetos que se dedicaban al robo en comunidades y Ejido del Refugio, se les aseguraron armas de juguete. Elementos de la Guardia Civil Municipal realizaban un operativo de seguridad, en diversos sectores de la ciudad. 

Sin embargo al arribar a la calle Juan Miranda Uresti y Boulevard Carlos Jonguitud Barrios, dos sujetos a bordo de una motocicleta al ver la presencia policíaca, imprimieron velocidad e intentaron burlar a los agentes.  

Fueron seguidos y se aseguró a Erik de 29 años  y Sergio 28. 

A los sujetos se les realizó una revisión y en la mochila se les localizó armas de plástico café con negro y negro, con las que se dedicaban a delinquir. 

Los sujetos han sido señalados por robar celulares en la comunidad de Santa Isabel, Ejido del Capulín y las Magdalenas. 

Así como en negocios de la calle Escontría, del Ejido del Refugio, perteneciente al municipio de Ciudad Fernández. 

Se les exhorto a las víctimas para que se acerquen a la Fiscalía a formalizar la denuncia.

