Bomberos controlan incendio en basurero

Ciudad Fernández.- Se registra un incendio en el relleno sanitario el que fue controlado por parte de elementos de Protección Civil para evitar la propagación del fuego en el tiradero de basura.

La Coordinación de Protección Civil Municipal dio a conocer que acudieron a una llamada de auxilio porque les denunciaban que se había generado un incendio en el basurero municipal. Al lugar acudieron también elementos del Cuerpo de Bomberos que se coordinaron para combatir un montículo de desechos que se había incendiado en el tiradero de basura.

Tras varios minutos de labores lograron controlar las enormes llamaradas para evitar la propagación del fuego en el relleno sanitario.

Por lo que el incendio quedó controlado en un 90%, sin embargo, una cuadrilla vigila que no se reavive el fuego, que causó una gran contaminación ambiental.

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