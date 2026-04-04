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Realiza Cruz Roja simulacro de rescate en minera

A prueba protocolos para atender una emergencia

Por Jesús Vázquez

Abril 04, 2026 03:00 a.m.
A
Realiza Cruz Roja simulacro de rescate en minera

Matehuala.- Elementos de la Cruz Roja llevaron a cabo un simulacro en las instalaciones de la Negociación Minera Santa María (NEMISA), ubicadas en el municipio de Villa de la Paz.

Esta actividad tuvo como principal objetivo fortalecer las acciones de prevención y mejorar la capacidad de respuesta tanto del personal de emergencia como de los trabajadores de la empresa, ante posibles situaciones de emergencia, se tuvo buena respuesta de los empleados de dicha empresa, quienes lograron evacuar las instalaciones y ponerse a salvo en un punto de reunión. 

Durante el ejercicio, se recrearon escenarios de emergencia que permitieron poner a prueba los protocolos de atención en caso de siniestros y personas lesionadas, logrando así una mejor coordinación entre los cuerpos de auxilio y el personal interno, el simulacro tuvo mucho éxito y no se presentó ningún incidente 

Autoridades destacaron la importancia de este tipo de simulacros, ya que contribuyen a preparar de manera efectiva a quienes podrían enfrentar una situación real, reduciendo riesgos y mejorando los tiempos de reacción. 

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Se informó que estas acciones forman parte de una estrategia continua de capacitación y prevención, con el fin de salvaguardar la integridad de los trabajadores.

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