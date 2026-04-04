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Inauguran Feria de la Charamusca

Habrá venta del tradicional dulce y otros espectáculos

Por Jesús Vázquez

Abril 04, 2026 03:00 a.m.
A
Inauguran Feria de la Charamusca

Matehuala.- Se llevó a cabo la inauguración oficial de la Feria de la Charamusca una tradición que cada año se realiza y a la que asisten cientos de personas del extranjero para disfrutar de estos días santos. Aprovechan para pasear por el Parque del Pueblo.

Autoridades municipales realizaron el corte del listón inaugural para luego realizar un recorrido por los puestos que están instalados ofreciendo el tradicional dulce. 

Asimismo, se colocó un escenario en el Parque del Pueblo, sobre la calle Altamirano esquina con Boulevard Carlos Lasso, donde se presentarán diversos espectáculos durante los días que dure la Feria.

La Feria de la Charamusca destaca desde hace muchos años, siendo Matehuala la única ciudad que la realiza. 

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Antonio Chávez es uno de los fabricantes más conocidos, quien informó que su familia elabora dulces y charamuscas y quien inició este oficio fue su abuelo. 

Refiere que él aprendió a elaborar este producto desde los 10 años, por lo que lleva ya 50 años dedicándose a ello.

 Manifestó que actualmente sus nietos ya están aprendiendo el oficio, espera que esta tradición perdure por muchos años más en su familia. 

Exhorta a la población en general y a los visitantes a comprar charamuscas, apoyar el comercio local y no permitir que esta tradición desaparezca.

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